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Прикордонники-мінометники показали, як підірвали ворожий бліндаж з окупантами (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
183
Час на прочитання
1 хв
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Прикордонники-мінометники показали, як підірвали ворожий бліндаж з окупантами (відео)

Фото: Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники-мінометники показали відео, як знищили ворожий бліндаж з окупантами.

На Луганщині захисники з мінометів накрили ворожі позиції.

Відповідне відео показали у Державній прикордонній службі України.

"У Луганській області наші оператори БПЛА вистежили позиції противника, а прикордонники-мінометники накрили їх вогнем. Від вибуху зайнялася пожежа, яка знищила ворожий бліндаж з трьома загарбниками", - написали прикордонники.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як у Бахмуті на Донеччині українські прикордонники та бійці Нацгвардії знищили групу найманців ПВК "Вагнер". Захисники ліквідували щонайменше сім окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
183
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