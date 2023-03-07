Прикордонники-мінометники показали, як підірвали ворожий бліндаж з окупантами (відео)

Українські прикордонники-мінометники показали відео, як знищили ворожий бліндаж з окупантами.
На Луганщині захисники з мінометів накрили ворожі позиції.
Відповідне відео показали у Державній прикордонній службі України.
"У Луганській області наші оператори БПЛА вистежили позиції противника, а прикордонники-мінометники накрили їх вогнем. Від вибуху зайнялася пожежа, яка знищила ворожий бліндаж з трьома загарбниками", - написали прикордонники.
Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як у Бахмуті на Донеччині українські прикордонники та бійці Нацгвардії знищили групу найманців ПВК "Вагнер". Захисники ліквідували щонайменше сім окупантів.
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