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Прикордонники на Бахмутському напрямку відбили п`ять атак окупантів

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Прикордонники на Бахмутському напрямку відбили п`ять атак окупантів

Фото: Держприкордонслужба України

Вогнем зі стрілецької та групової зброї усі атаки співробітники ДПСУ відбили.

На Бахмутському напрямку українські прикордонник відбили п`ять атак російських окупантів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"За підтримки артилерії ворог п’ять разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів, залучених до оборони на Бахмутському напрямку. Проте дарма. Вогнем зі стрілецької та групової зброї усі атаки прикордонники відбили", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, противник відступив, його втрати уточнюються.

© ДПСУ
Фото: ДПСУ

Нагадаємо, під Соледаром Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.

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Дата публікації
Перегляди
225
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