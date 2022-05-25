Після повернення справжнього автора фрази з напрямком корабля стали відомі нові подробиці захоплення Зміїного

Удалося звільнити з російського полону прикордонника з острова Зміїний справжнього автора тепер відомої в усьому світі фрази про російський корабель.

Аби зберегти чоловікові життя, переговорники влаштували спеціальну інформаційну операцію, адже розлючені рашисти шукали серед полонених саме того, чиї слова стали пророчими для флагмана ворожого флоту, крейсера «Москва», йдеться в ТСН.

Окрім захисників острова Зміїний, за десятки кілометрів, на материковій частині України, погрози рашистів у радіоперехваті добре чула пані Наталя. У той день сержант прикордонного загону якраз була черговою радіозв’язку. Не лише чула, а і зробила запис діалогу, фраза з якого стала символом супротиву українського народу.

«Наш військовослужбовець прикордонної служби дав відповідь, куди повинен піти російський корабель. Я впізнала його. Це був наш прикордонник, з яким я дуже довго знайома», - каже майстер-сержантка ДПСУ Наталя.

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Усі чули погрози рашистів і ту саму відповідь бійця, що стала пророчою. Але мало хто знав: між цими двома фразами - насправді минуло майже 12 годин. Саме стільки часу росіяни намагались схилити до зради наших захисників. Все почалось ще вранці, коли ворожий крейсер підійшов до Зміїного, а за всім відомим напрямком наш боєць його направив вже по обіді. Стали доступні фрагмент тієї радіорозмови: рашисти обіцяють золоті гори за зраду. «Ви матимете можливість гідно влаштувати ваше життя на громадянці або продовжити службу у ведених силах РФ з перспективою кар'єрного зростання, заробітною платою, вирішити житлові проблеми, отримати хорошу військову пенсію на старості. Ухваліть правильне рішення», - звучало в радіоефірі.

Прикордонники навмисне тягнули час- відтягували на себе увагу ворожого флоту. Аби дати час підготуватись нашим Збройним силам на узбережжі. А згодом вартовий і сказав відоме: «Русский военный корабль – иди на**й».

Розлючені росіяни почали "прасувати" острів з корабельних гармат та штурмової авіації. Більшу частину боєкомплекту витратили, тож їм довелося повертатися за снарядами в Крим. «Дуже переживали за наших прикордонників з острова Зміїний. Хотілось їх підтримати, підтримувала їх через засоби зв’язку. Фіксували усю інформацію, яка передавалась та було чутно по радіозасобах», - додає Наталія

Після чергової атаки захисників острова рашисти взяли у полон. Очільник прикордонної застави, якого полонили разом з підлеглими, розповідає, що росіяни одразу почали шукати автора фрази про російський корабель. Якби знайшли- це б коштувало йому життя, тож довелося вдатися до хитрощів. «Була проведена інформаційна операція для того, щоб прикрити прикордонника у полоні і звернути увагу ворога на іншу особу, яка вже перебувала на Батьківщині», - розповідає начальник прикордонної застави о.Зміїний Богдан Гоцький.

Автор пророчої фрази про російський корабель вже вдома, проте його ім’я досі не розголошують, аби не нашкодити родичам - дехто з них нині під окупацією. Тим часом триває боротьба за визволення інших прикордонників Зміїного

«Сподіваюсь на найскоріше їхнє повернення на Батьківщину до своїх сімей, до близьких, щоб ця напруга знялася з плеч рідних і усі вони побачилися. Сім’ям хотів би побажати терпіння», - каже Гоцький.

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