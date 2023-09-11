Прикордонники під час штурму під Куп'янськом взяли полонених окупантів – відео

Прикордонники штурмували спостережний пункт росіян на Харківщині.
Прикордонна бригада "Сталевий Кордон" 10 вересня провела успішний штурм спостережного пункту російських окупантів на Куп'янському напрямку і взяла у полон двох російських солдат.
Про це повідомила пресслужба бригади.
За результатами штурмової операції військові знищили двох окупантів і ще двох — взяли в полон. Їм надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту.
"Тепер вони поповнять обмінний фонд", – наголосили в бригаді.
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні.
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