Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикордонники під час штурму під Куп'янськом взяли полонених окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
170
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прикордонники під час штурму під Куп'янськом взяли полонених окупантів – відео

Полонені окупанти / Фото: скриншот

Прикордонники штурмували спостережний пункт росіян на Харківщині.

Прикордонна бригада "Сталевий Кордон" 10 вересня провела успішний штурм спостережного пункту російських окупантів на Куп'янському напрямку і взяла у полон двох російських солдат. 

Про це повідомила пресслужба бригади.

За результатами штурмової операції військові знищили двох окупантів і ще двох — взяли в полон. Їм надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту.

"Тепер вони поповнять обмінний фонд", – наголосили в бригаді.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні.

Читайте також:

"Поповнять обмінний фонд": під Куп'янськом під час штурму взяли полонених окупантів

"Поповнять обмінний фонд": під Куп'янськом під час штурму взяли полонених окупантів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
170
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація