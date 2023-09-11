Прикордонники під час штурму під Куп'янськом взяли полонених окупантів – відео

Прикордонна бригада "Сталевий Кордон" 10 вересня провела успішний штурм спостережного пункту російських окупантів на Куп'янському напрямку і взяла у полон двох російських солдат.

Про це повідомила пресслужба бригади.

За результатами штурмової операції військові знищили двох окупантів і ще двох — взяли в полон. Їм надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту.

"Тепер вони поповнять обмінний фонд", – наголосили в бригаді.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні.

Читайте також: