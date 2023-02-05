Прикордонники підбили розвідувальний безпілотник окупантів (фото)

Українські прикордонники підбили безпілотник окупантів-артилеристів у Донецькій області зі стрілецької та групової зброї.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Квадрокоптер здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь окупантів по наших силах. Захисники приземлили дрон зі стрілецької та групової зброї. З втратою аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 5 лютого Росія втратила у війні проти України вже близько 131 290 солдат. Українські військові також продовжують знищувати військову техніку росіян, так, за період повномасштабного вторгнення, окупанти втратили понад 3 тис. танків та майже 300 гелікоптерів.

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