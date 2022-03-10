Прикордонники показали веселий мультфільм про невдале вторгнення Путіна до України - відео

Мультфільм закінчується "хепі ендом" для українців - Путіна вбивають, а Кадирова кидають до в'язниці.

Державна прикордонна служба України показала яскравий мультфільм про невдале вторгнення Росії до України. Головними героями є президент країни-агресорки Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та очільник Чечні Рамзан Кадиров, чиї батальйони воюють проти України на боці Росії.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

У карикатурі розповідається, як Путін, Лукашенко та Кадиров йшли захоплювати Україну. У мультфільмі вони зображенні лузерами, яким не вдалося окупувати українські землі. Прикордонники вставили у відео пісні, які вже стали для України символом боротьби з ворогом - "Батько наш - Бандера", "Доброго вечора, ми з України". Мультфільм закінчується "хепі ендом" для українців - Путіна вбивають, а Кадирова кидають до в'язниці.

За шість годин мульфільм про ганебний напад Кремля на Україну у Мережі уже переглянуло майже 100 тисяч користувачів, а вподобайок набрав 3,6 тисяч.

ТСН.ua

Читайте також: