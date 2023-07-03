Прикордонники показали відео влучного удару по скупченню окупантів

Українські прикордонники допомагають виявляти та нищити російських окупантів на території України.

Пресслужба ДПСУ показала відео роботи на фронті.

Солдатів армії РФ знищили завдяки спільній роботі аеророзвідки ДПСУ та артилеристів ЗСУ.

"Безапеляційний вирок для рашистських приблуд від аеророзвідки ДПСУ та артилеристів ЗСУ", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Сумах 3 липня загинула одна людина, ще 16 – зазнали поранень.

Безапеляційний вирок для окупантів: прикордонники показали влучну роботу по скупченню ворога

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