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Прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та розповіли про нову тактику окупантів (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3271
Час на прочитання
1 хв
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Прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та розповіли про нову тактику окупантів (відео)

Фото: скриншот з відео

Ворог змінює тактику ведення боїв у Бахмуті.

Українські прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті та розповіли, що ворог змінює тактику.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.  

Росіяни замість завербованих в'язнів ПВК "Вагнера" почали кидати у бій  професійних та досвідчених вояк.

"Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри. Жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли в ПВК "Вагнер", тут не помічають", - йдеться у повідомленні.

Бійці ЗСУ продовжують обороняти Бахмут та "полюють" на російську авіацію.

Нагадаємо, бойовики "Вагнер" розповіли, як убили щонайменше 10 українських дітей.

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Дата публікації
Перегляди
3271
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