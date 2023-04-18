Прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та розповіли про нову тактику окупантів (відео)

Українські прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті та розповіли, що ворог змінює тактику.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Росіяни замість завербованих в'язнів ПВК "Вагнера" почали кидати у бій професійних та досвідчених вояк.

"Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри. Жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли в ПВК "Вагнер", тут не помічають", - йдеться у повідомленні.

Бійці ЗСУ продовжують обороняти Бахмут та "полюють" на російську авіацію.

Нагадаємо, бойовики "Вагнер" розповіли, як убили щонайменше 10 українських дітей.

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