Прикордонники показали, як гатять по росіянах біля Куп'янська (відео)

Українські прикордонники разом з артилеристами вгатили по росіянах на Куп'янському напрямку. У ДПСУ показали, як це було.

Державна прикордонна служба показала, як прикордонники спільно з артилерійським підрозділом ЗСУ знищили російських загарбників на Куп'янському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.

"Днями на Куп'янському напрямку, завдяки злагодженим діям пілотів бойових дронів ДПСУ з артилерійським підрозділом ЗСУ, по ворожих цілях було відправлено чергову порцію "подарунків", - йдеться в повідомленні.

Захисники додали, що було уражено розташування ворога зі складом боєкомплекту, живу силу противника з втратами та вантажівку Урал.

Нагадаємо, російські війська за останній місяць вивели танки, артилерію та іншу техніку з баз на півночі тимчасово окупованого Криму.

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