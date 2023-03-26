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Прикордонники показали, як у Бахмуті знищили групу "вагнерівців", які ховалися у гаражах (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Прикордонники показали, як у Бахмуті знищили групу "вагнерівців", які ховалися у гаражах (відео)

У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 ворожих найманців.

Українські прикордонники у Бахмуті знищили щонайменше 15 штурмовиків ПВК "Вагнер".

Про це інформує Держприкордонслужба.

Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у місті скупчення штурмовиків-"вагнерівців". Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві.

Внаслідок мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ситуація у Бахмуті складна, проте її вдалося стабілізувати.

За інформацією аналітиків ISW, ЗСУ відбили частину траси Е40, що північніше Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
2190
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