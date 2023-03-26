Прикордонники показали, як у Бахмуті знищили групу "вагнерівців", які ховалися у гаражах (відео)

У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 ворожих найманців.
Українські прикордонники у Бахмуті знищили щонайменше 15 штурмовиків ПВК "Вагнер".
Про це інформує Держприкордонслужба.
Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у місті скупчення штурмовиків-"вагнерівців". Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві.
Внаслідок мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців.
Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ситуація у Бахмуті складна, проте її вдалося стабілізувати.
За інформацією аналітиків ISW, ЗСУ відбили частину траси Е40, що північніше Бахмута.
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