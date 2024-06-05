Прикордонники показали, як взяли в полон росіянина, якого окупанти покинули у Вовчанську: відео

Прикордонники взяли в полон пораненого окупанта, який чекав на евакуацію 21 день.

Під час штурмових дій у Вовчанську Харківської області прикордонники "Сталевого кордону" взяли в полон пораненого російського окупанта. Полонений, 34-річний уродженець Тверської області РФ, служив на посаді стрільця.

Відео взяття в полон росіянина показала Держприкордонслужба.

За словами полоненого, основною мотивацією воювати в Україні був заробіток. Підрозділ, у якому служив росіянин, перетнув український кордон 10 травня в Харківській області. 12 травня він отримав поранення від скиду з дрона та був залишений у одній з будівель Вовчанська. Окупант чекав на евакуацію протягом 21 дня, перш ніж потрапив у полон.

Під час штурмових дій у Вовчанську прикордонники також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.

Прикордонники показали, як взяли в полон росіянина, якого кинули у Вовчанську: відео

Нагадаємо, у проєкті "Хочу жити" показали фото нацгвардійця Романа Горілика, який провів у російському полоні два роки.

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