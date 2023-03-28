Прикордонники показали, як знищили схованку "вагнерівців" у Бахмуті: відео

Захисники показали, як знищили схованку росіян під час запеклих боїв у Бахмуті.

Українські прикордонники знешкодили схованку "вагерівців" у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники Луганського загону разом з іншими військовими під час ближнього бою в одному з кварталів Бахмута знищили схованку "вагнерівців". З неї окупанти вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

Бійці пострілами з ручних гранатометів ліквідували будівлю, яку використовували бойовики "Вагнера".

Нагадаємо, вночі проти 28 березня російські окупанти випустили по Україні 15 безпілотників. На щастя, 14 з них знищили захисники. Прикордонники на Чернігівщині показали, як це відбувалося.

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