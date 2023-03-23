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Прикордонники показали знищення ворожої ДРГ на Сватівському напрямку (відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Прикордонники показали знищення ворожої ДРГ на Сватівському напрямку (відео)

Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Ворожа ДРГ була виявлена прикордонниками під час проведення розвідки.

Українські воїни на Сватівському напрямку виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу ворожої армії, після чого артилеристи ЗСУ знищили піхотну групу противника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, яка оприлюднила відповідне відео.

У повідомленні вказується, що ворожа ДРГ була виявлена прикордонниками під час проведення розвідки.

“Ведучи повітряну розвідку з дрона охоронці державних рубежів виявили переміщення групи піхоти ворога. Зазначену інформацію негайно передали артилеристам ЗСУ, які вразили вогнем загарбників”, - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з моменту початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 167 490 солдатів армії Російської Федерації.

Крім того, радник головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс раніше заявляв, що втрати Росії у війні проти України щомісяця становлять близько 25 тис. військових – і це лише вбитими. Кількість поранених утричі більша.

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Дата публікації
Перегляди
681
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