Прикордонники, ризикуючи життям, зірвали російський прапор під час відбиття штурму (відео)

Пркиордонників, котрі відзначились своїм вчинком, нагороджено військовим командуванням.
На Донецькому напрямку два прикордонники під час відбиття штурму окупантів виявили "триколор", яким загарбники помітили нібито їхню територію, та зірвали його.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, яка опублікувала відеопідтвердження.
"Наші бійці, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули. Двох військовослужбовців ДПСУ, котрі відзначились своїм вчинком, нагороджено військовим командуванням", - йдеться у повідомленні прикордонників.
Коли це сталося і про який саме населений пункт йдеться - у ДПСУ не розкрили.
Нагадаємо, за спостереженнями німецького кореспондента, який побував на фронті під Бахмутом, Україна опинилася у важкій військовій кризі.
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