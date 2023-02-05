Прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Українські прикордонники розповіли, чи є ознаки підготовки до повторного вторгнення чи накопичення сил Росією на кордоні України та Білорусі.

Повторний наступ російських військ з території Білорусі наразі малоймовірний, загрози наразі немає. Прикордонники не спостерігають на території Білорусі ударних угруповань Росії, які могли би розпочати вторгнення до України.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Демченко підкреслив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.

"Ми не відмічаємо наявності на території Білорусі ударних угруповань ворога, які були б готові здійснити повторне вторгнення на територію України. Проте на території Білорусі є російські військові, за нашою інформацією, це близько 9 000 військовослужбовців. Але ця цифра дещо менша, яка була раніше. РФ використовує територію Білорусі як полігон для навчання свої військових. І, власне, ті підрозділи, які пройшли підготовку були перекинуті назад до Росії і заведені нові підрозділи", – розповів речник ДПСУ.

Однак Демченко наголосив, що Україна готується до реагування на загрозу у разі зміни ситуації.

"Ворога не можна недооцінювати і ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації, тому відбувається укріплення як по лінії кордону, так і в прикордонних областях", - резюмував він.

Загроза повторного наступу з території Білорусі

За даними ЗСУ, росіяни можуть спробувати здійснити наступ по всіх напрямках і використати Білорусь для відволікання і провокацій. Утім, наразі, наступ з Білорусі є малоймовірним. У Білорусі недостатньо сил і засобів ворога для наступу.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак припустив, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. За цього сценарію під ударом опиняються – Полтава та Дніпро.

У розвідці України висловили сумнів, що окупанти підуть з Білорусі. Головне поле бою навесні-влітку буде на Донбасі.

Щодо дати нового великого наступу РФ – це може статися близько 24 лютого, так вважає український міністр оборони Олексій Резніков. Напрямками ворожої атаки можуть стати північ, південь та схід, попереджав секретар РНБО Олексій Данілов.

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