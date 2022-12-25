Прикордонники розповіли про ситуацію поблизу Білорусі: "Намагаються показати, що до чогось готуються"

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, а переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається.

Про це Демченко розповів 25 грудня в ефірі телемарафону.

"Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною, і там про це неодноразово наголошували. Вони начебто вбачають там якусь "загрозу" з нашого боку", — сказав Демченко.

За його словами, ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються. Не змінюється ані їхня кількість, ані характер їхніх дій. Однак Демченко додав, що увага України більше прикута до дій вглибині території Білорусі.

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"Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі й Росії. Коли нещодавно Білорусь здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ Союзної держави", — розповів Демченко.

Речник Держприкордонслужби звернув увагу на те, що останнім часом і Білорусь, і Росія нагнітають ситуацію навколо України. Обидві країни намагаються демонструвати, що вони до чогось готуються.

За словами Демченка, Лукашенко і Путін роблять це для того, аби утримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб Україна не перемістила їх на більш важливі території, де ведуться бої.

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"Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії. Ну і Росія тисне на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України", — зауважив Демченко.

Він наголосив, що Білорусь вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам свою територію та повітряний простір для продовження цього терору.

"Наша головна задача — бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, його немає. Але наші сили максимально укріплюють кордон з цією країною, щоб ми могли дати відсіч агресору, якщо він прийде з цього напрямку", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на території Білорусі зараз немає ударного угруповання, яке могло б здійснити новий наступ на Україну.

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