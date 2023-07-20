Прикордонники розповіли про ситуацію з російськими ДРГ на півночі

Росіяни намагаються діяти на Сумщині та Харківщині.

Окупаційна армія РФ намагається використати свої диверсійно-розвідувальна групи на Сумському та Харківському напрямках у районі кордону. Втім, українські Сили оборони не дають змоги ворогу просуватися вглиб території.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час телемарафону.

"За останній час ворог також намагається використовувати і диверсійно-розвідувальні групи. Зокрема на Сумському, Харківському напрямках. На щастя, Сили оборони, які посилюють цей напрямок, і підрозділи ДПСУ, вчасно виявляють такі групи. Їм не дозволяють заходити вглиб території України", - пояснив представник ДПСУ.

За його словами, дії російських диверсантів призводять до загибелі мирних людей. Адже окупанти розстрілюють машини з цивільними.

Нагадаємо, днями командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що окупанти активізували ДРГ на північному напрямку. За його словами, у всій Північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки.

Читайте також: