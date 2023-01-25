Прикордонники розповіли, скільки часу ЗСУ матимуть для підготовки в разі вторгнення з Білорусі

У Держприкордонслужбі розповіли, скільки часу матимуть ЗСУ для підготовки до ймовірного наступу з боку Білорусі.

Від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення до України пройде щонайменше 2 тижні, тож українські захисники матимуть час ретельно підготуватися до цього.

Про це 25 січня повідомив очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі противник не створив жодного наступального угрупування на території Білорусі, тому реальних загроз для України з цього напрямку немає. Наразі у РБ перебувають від 6 до 10 тисяч російських військових, які беруть участь у спільних навчання.

Дейнеко наголосив, що українські військові відстежують ситуацію в Білорусі та готові до будь-якого розвитку подій. Так, в разі ймовірного вторгнення окупантів з боку РБ, ЗСУ матимуть принаймні 2 тижні для підготовки.

"У нас буде як мінімум 2 тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна", - наголосив Дейнеко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що загроза повторного наступу з боку Білорусі може бути. Проте "Україна здивується, якщо до нового нападу можуть бути причетні білоруські військові".

Своєю чергою, Лукашенко заявив, що Київ нібито пропонує Мінську укласти пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України. Втім, деталей такої пропозиції диктатор Білорусі не розповів.

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