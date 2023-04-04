Прикордонники розповіли, скільки російських військових перебуває на території Білорусі

Ударного угруповання на кордоні з Україною поки що не фіксують.

На полігонах Білорусі, які Росія використовує для навчання своїх військ, наразі перебуває понад чотири тисячі військових РФ.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"На території Білорусі продовжують перебувати російські військові. За нашими даними, це трохи понад чотири тисячі військовослужбовців, і ці дані дещо нижчі за ті, що були раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів, постійно відбувається ротація", - розповів Демченко.

Він зазначив, що після проведення навчань російських військових перекидають назад на територію Росії. При чому українські прикордонники не фіксують ворожої активності біля українського кордону.

"На щастя, на території Білорусі на даний момент немає того ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України", - зазначив Демченко.

Він додав, що попри таку ситуацію, українські військові продовжують будувати нові укріплення вздовж кордону білорусі та Росії.

Нагадаємо, раніше речник прикордонної служби Андрій Демченко розповів, чи можуть чоловіки, які нелегально перетнули кордон, отримати статус біженця у країнах Євросоюзу.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Росія станом на зараз неспроможна накопичити достатню кількість ресурсів для широкомасштабного наступу з території Білорусі.

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