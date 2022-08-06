Прикордонники розповіли, як укріплюється кордон та про загрозу вторгнення з боку Білорусі

Підрозділи Збройних сил Білорусі перебувають на напрямку київського кордону. Загроза з боку Білорусі нікуди не поділась.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

"Суттєвих змін ситуація не зазнала. Звісно, що підрозділи Збройних сил Білорусі перебувають на напрямку київського кордону. Це та кількість і характер їхніх дій, які були й до цього раніше. Тобто немає ударного угруповання на цей момент, яке б могло здійснити вторгнення", - зазначив він

За його словами, прикордонники спільно із ЗСУ постійно відстежують ситуацію.

Демченко також розповів, що всі сектори оборони роблять все необхідне для того, щоб укріпити напрямок кордону з Білоруссю.

Його зміцнюють як по лінії державного кордону, так і в прикордонні, зокрема зводяться інженерно-фортифікаційні спорудження.

За словами Демченка, у разі якщо ворог спробує вторгнутися, то ми зможемо їм дати гідну відсіч відразу на лінії кордону. ЗСУ зможуть вести бойові дії, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи можуть війська Білорусі переміститися до кордону України за одну ніч і напасти.

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