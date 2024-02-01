Прикордонники схопили в полон трьох окупантів на Луганщині: що про них відомо (фото)

Двоє загарбників потрапили в полон під час штурму українських позицій. А третій намагався заховатися, але в пошуках безпечного місця попався прикордонникам.

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" взяли в полон трьох російських окупантів у Луганській області.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Прикордонники взяли в полон російського мобілізованого бійця з Рязані, контрактника – командира відділення із Пскова та чеченця з Грозного, який кілька місяців тому підписав річний контракт задля заробітку.

Двоє окупантів потрапили в полон під час штурму позицій прикордонників на Луганщині.

"Їх було 7-8 осіб. Здався один, сказав, що є друг, який теж вийшов через певний час. Надали їм медичну допомогу, дали води та передали далі. А четверо десь там поки що "крутяться". Їжі нема, і рано чи пізно вони або замерзнуть, або самі здадуться", – розповів боєць на псевдо "Удав".

В ДПСУ додали, що чеченець намагався заховатися, але в пошуках безпечного укриття потрапив до рук прикордонників.

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Прикордонники взяли в полон російських окупантів на Луганщині / Фото: ДПСУ

Прикордонники взяли в полон російських окупантів на Луганщині / Фото: ДПСУ

Прикордонники взяли в полон російських окупантів на Луганщині / Фото: ДПСУ

До слова, втрати РФ у війні проти України в живій силі на 1 лютого сягають 386 230 бійців убитими і пораненими. Так, лише за попередню добу ЗСУ ліквідували на фронті 1000 окупантів.

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