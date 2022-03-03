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Прикордонники спільно з ЗСУ вийшли на лінію держкордону в Сумській області - РНБО

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Прикордонники спільно з ЗСУ вийшли на лінію держкордону в Сумській області - РНБО

Військові чудово виконують поставленні завдання, наголосив Данілов.

Прикордонники спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині", - наголосив Данілов. 

Восьмий день героїчного Національного спротиву! Почнемо з новини-блискавки! 2022 рік… На сьомий день війни з агресивною...

Опубликовано Олексій Даніловым Четверг, 3 марта 2022 г.

За його словами, військовослужбовці ДПСУ чудово виконують завдання з "нещадного знищення російських окупантів на території України".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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