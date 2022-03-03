Прикордонники спільно з ЗСУ вийшли на лінію держкордону в Сумській області - РНБО

Прикордонники спільно з ЗСУ вийшли на лінію держкордону в Сумській області - РНБО

Військові чудово виконують поставленні завдання, наголосив Данілов.

Прикордонники спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині", - наголосив Данілов.

Восьмий день героїчного Національного спротиву! Почнемо з новини-блискавки! 2022 рік… На сьомий день війни з агресивною... Опубликовано Олексій Даніловым Четверг, 3 марта 2022 г.

За його словами, військовослужбовці ДПСУ чудово виконують завдання з "нещадного знищення російських окупантів на території України".