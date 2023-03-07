Прикордонники та нацгвардійці знищили чергову групу "вагнерівців" у Бахмуті (відео)

У Бахмуті на Донеччині українські прикордонники та бійці Нацгвардії знищили групу найманців ПВК "Вагнер". Захисники ліквідували щонайменше сім окупантів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

Група бойовиків "Вагнер" намагалася атакувати один з опорних пунктів українських захисників. Військові зупинили штурм окупантів у ближньому бою.

Втративши частину своїх сил, російські окупанти почали відходити. Нацгвардійці за допомогою дрона вистежили втікачів, а прикордонники-мінометники влучним вогнем знищили щонайменше сім загарбників.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що до українського полону біля Бахмута потрапляють два-три окупанта на добу.

Також стало відомо, що українського полоненого військовослужбовця, якого росіяни вбили через гасло "Слава Україні!", впізнала його сестра.

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