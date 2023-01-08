Прикордонники в Бахмуті захопили опорний пункт: окупанти спробували штурмувати і поплатились

Українські прикордонники в Бахмуті Донецької області захопили російський опорний пункт. Окупанти пішли на штурм втрачених позицій та поплатились.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію та марно. Окупантів відкинуто. У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили", - повідомили українські прикордонники.

Фото: Держприкордонслужба України

Ситуація у Бахмуті

Бахмут залишається одним із найскладніших напрямків на лінії фронту. Українське місто росіяни практично повністю знищили через постійні обстріли.

Росіяни та ПВК "Вагнера" постійно штурмують позиції Сил оборони, намагаючись увірватись до Бахмута, проте Сили оборони їм сміливо протистоять.

Наразі за даними Міністерства оборони України, найскладніша ситуація спостерігається у Соледарі, що біля Бахмута.

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