Прикордонники вибили взвод росіян у бою за Бахмут: ліквідовано 12 загарбників (відео)

Прикордонники у складі Сил оборони у понеділок, 16 січня, знищили понад 10 окупантів на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців. Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надано засобами командування Сил оборони на цьому напрямку. Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими, а приблизно 17 осіб пораненими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині триває битва за Соледар та Бахмут.

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