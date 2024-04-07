Прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку: відео з поля бою

Під час бою українські захисники знищили БТР-82А та ліквідували 9 окупантів.
Підрозділ російських штурмовиків за підтримки бронетехніки намагався штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку. Українські прикордонники дали гідну відсіч і ворогу довелося із втратами відступити.
Відео з поля бою опубліковане на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
Українські прикордонники відбили ворожий штурм за участі 4 БТР, 1 танка та 23 піхотинців.
Під час бою українські захисники знищили БТР-82А, ліквідували 9 окупантів та знешкодили ще 6 піхотинців.
Нагадаємо, російські війська активізували свої наступальні зусилля на захід від Бахмута.
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