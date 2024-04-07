Прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку: відео з поля бою

Під час бою українські захисники знищили БТР-82А та ліквідували 9 окупантів.

Підрозділ російських штурмовиків за підтримки бронетехніки намагався штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку. Українські прикордонники дали гідну відсіч і ворогу довелося із втратами відступити.

Відео з поля бою опубліковане на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Українські прикордонники відбили ворожий штурм за участі 4 БТР, 1 танка та 23 піхотинців.

Під час бою українські захисники знищили БТР-82А, ліквідували 9 окупантів та знешкодили ще 6 піхотинців.

Прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, російські війська активізували свої наступальні зусилля на захід від Бахмута.

Читайте також: