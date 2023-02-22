Прикордонники відбили ворожу атаку під Бахмутом і взяли в полон "вагнерівця" (відео)

Під час атаки також було ліквідовано 10 окупантів.
Під Бахмутом на Донеччині прикордонники відбили атаку російської армії, знищили 10 окупантів та взяли в полон найманця ПВК "Вагнер".
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"Прикордонники відбили ворожу атаку на опорний пункт під Бахмутом. В результаті знищили 10 окупантів, та одного "вагнерівця" взяли в полон", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ знищили у Бахмуті найманця ПВК "Вагнер", який сидів у в'язниці за численні злочини.
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