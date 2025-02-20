Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикордонники відреагували на заяву Путіна про російський "наступ" на Сумщину

Прикордонники відреагували на заяву Путіна про російський "наступ" на Сумщину

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко / Фото: Держприкордонслужба України

ДПСУ не зафіксувала масовану спробу вторгнення російської армії в Сумську область.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо нібито наступу російських військ з Курської області на Сумщину.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Речник ДПСУ наголосив, що прикордонники не зафіксували масованої спроби вторгнення російської армії в цей регіон.

"Зокрема на тих відтинках, де знаходяться прикордонні підрозділи, не було ні спроб заходу, ні диверсійно-розвідувальних груп, ні більших сил ворога", — зазначив Демченко.

Він додав, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської, Сумської та Чернігівської областей з різних видів озброєння.

Нагадаємо, раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував заяву Путіна. Він заявив, що була спроба заходження російської ДРГ на територію України. Однак ДРГ вдалося знищити.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація