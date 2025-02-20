Прикордонники відреагували на заяву Путіна про російський "наступ" на Сумщину

ДПСУ не зафіксувала масовану спробу вторгнення російської армії в Сумську область.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо нібито наступу російських військ з Курської області на Сумщину.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Речник ДПСУ наголосив, що прикордонники не зафіксували масованої спроби вторгнення російської армії в цей регіон.

"Зокрема на тих відтинках, де знаходяться прикордонні підрозділи, не було ні спроб заходу, ні диверсійно-розвідувальних груп, ні більших сил ворога", — зазначив Демченко.

Він додав, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської, Сумської та Чернігівської областей з різних видів озброєння.

Нагадаємо, раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував заяву Путіна. Він заявив, що була спроба заходження російської ДРГ на територію України. Однак ДРГ вдалося знищити.

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