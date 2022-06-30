Прикордонники виявили на покинутих позиціях окупантів на Чернігівщині схрон зі зброєю

Українські прикордонники виявили у Крюківському та Чернігівському районах ворожі арсенали.
Окупанти залишили на своїх позиціях гранати, димові шашки та гранатомети.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Чернігівської області.
Як стало відомо, правоохоронці виявили на покинутих позиціях росіян в Крюківському та Чернігівському районах два схрони зі зброєю.
У Крюківському районі в закинутоми приміщенні на території Сновської громади поліцейські виявили схрон з трьома зарядами до СПГ-9, гранату РГН, три ВОГ-25 та 15 димових шашок.
А на території покинутої ферми у Городнянський громаді правоохоронці знайшли якщик з гранатометом РПГ-18, шість гранат Ф-1, чотири міни дистанційного підриву та 10 запалів до гранат.
“Вирішується питання про передачу вилучених боєприпасів Збройним силам України”, - підкреслили в Нацполіції області.
Нагадаємо, українські військові знищили автоколону з боєкомплектом окупантів.
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