Прикордонники виявили на покинутих позиціях окупантів на Чернігівщині схрон зі зброєю

Прикордонники виявили на покинутих позиціях окупантів на Чернігівщині схрон зі зброєю

Українські прикордонники виявили у Крюківському та Чернігівському районах ворожі арсенали.

Окупанти залишили на своїх позиціях гранати, димові шашки та гранатомети.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Чернігівської області.

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Як стало відомо, правоохоронці виявили на покинутих позиціях росіян в Крюківському та Чернігівському районах два схрони зі зброєю.

У Крюківському районі в закинутоми приміщенні на території Сновської громади поліцейські виявили схрон з трьома зарядами до СПГ-9, гранату РГН, три ВОГ-25 та 15 димових шашок.

А на території покинутої ферми у Городнянський громаді правоохоронці знайшли якщик з гранатометом РПГ-18, шість гранат Ф-1, чотири міни дистанційного підриву та 10 запалів до гранат.

“Вирішується питання про передачу вилучених боєприпасів Збройним силам України”, - підкреслили в Нацполіції області.

Нагадаємо, українські військові знищили автоколону з боєкомплектом окупантів.

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