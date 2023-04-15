Прикордонники влаштували російським штурмовикам мінну "вечірку" у Бахмуті (відео)

Російські окупанти намагаються просуватись у Бахмуті, але українські воїни дають їм відсіч.
Українські військові виявили позиції російських загарбників у Бахмуті та атакували їх за допомогою мін.
Про це інформує Державна прикордонна служба.
У повідомленні вказується, що українські військові влаштували загарбникам "мінну вечірку".
На опублікованому відео можна побачити, як російські окупанти намагаються просуватись у Бахмуті. Українські воїни дали відсіч російським загарбникам та записали це на відео.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті на Донеччині тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. Окупаційні війська армії Російської Федерації не залишають спроб повністю захопити місто.
Крім того, ми раніше інформували, що просування російських військ у Бахмуті дуже повільне, окупантам доводиться платити власною кров'ю за кожну вулицю і будинок.
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