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Прикордонники влаштували російським штурмовикам мінну "вечірку" у Бахмуті (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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1484
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Прикордонники влаштували російським штурмовикам мінну "вечірку" у Бахмуті (відео)

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються просуватись у Бахмуті, але українські воїни дають їм відсіч.

Українські військові виявили позиції російських загарбників у Бахмуті та атакували їх за допомогою мін.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

У повідомленні вказується, що українські військові влаштували загарбникам "мінну вечірку".

На опублікованому відео можна побачити, як російські окупанти намагаються просуватись у Бахмуті. Українські воїни дали відсіч російським загарбникам та записали це на відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті на Донеччині тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. Окупаційні війська армії Російської Федерації не залишають спроб повністю захопити місто.

Крім того, ми раніше інформували, що просування російських військ у Бахмуті дуже повільне, окупантам доводиться платити власною кров'ю за кожну вулицю і будинок.

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Дата публікації
Перегляди
1484
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