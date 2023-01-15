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Прикордонники влучно розбили колону окупантів під Соледаром, яка ховалася в окопах (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Прикордонники влучно розбили колону окупантів під Соледаром, яка ховалася в окопах (відео)

Фото: скриншот з відео

Під Соледаром продовжуються точитися запеклі бої, ЗСУ тримають контроль над містом.

Українські прикордонники розбили окупантів під Соледаром у Донецькій області. 

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ. 

"На лінії оборони в Соледарі прикордонники зафіксували з БПЛА ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях", - йдеться у повідомленні.

Військові також зазначили, що ЗСУ відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона.

"Також по вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ", - додали прикордонники.

Бої за Соледар

У Донецькій ОВА розповіли, що Соледар перебуває під контролем українських військових. Втім там точаться і міські бої, і за межами міста, тому що ворог намагається просунутись декількома напрямками, і зазнає величезних втрат.

Речник Держдепартаменту США Ведант Пател зазначив, що ситуація у Соледарі залишається складною, однак у Москві вже зрозуміли, що російські війська понесли дуже великі втрати заради невеликого успіху.

Основні бої зараз змістились в район траси з боку Соледара, яка веде до Бахмута. Саме вона стратегічна і саме її окупанти намагаються взяти під контроль, аби перерізати сполучення  і постачання для наших військ. 

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "захоплення Соледара", щоб відрізнити своїх бойовиків від інших загарбників та підняти власний авторитет.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3879
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