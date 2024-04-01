Прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів: відео

Неподалік Бахмута, між Курдюмівкою і Озорянівкою, 1 квітня аеророзвідники Держприкордонслужби встановили український прапор, практично над позиціями російських окупантів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідне відео.

"Тож, ворог ще не проснувся, а вже втратив контроль, адже тут нині майорить Український Стяг", – йдеться у повідомленні під відео.

Прапор встановили прикордонники підрозділу "Фенікс" бригади гвардії наступу "Помста", за допомогою безпілотника.

Нагадаємо, Зеленський шокував українців невтішним прогнозом про перебіг війни.

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