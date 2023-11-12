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Прикордонники встановили прапор України у сірій зоні: у ДПСУ відповіли, під чиїм контролем Тополі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Прикордонники встановили прапор України у сірій зоні: у ДПСУ відповіли, під чиїм контролем Тополі

Прапор України / Фото: pixabay.com

Прикордонники нагадали окупантам, що це - українська земля.

Україна контролює селище Тополі на Харківщині, де напередодні прикордонники підняли прапор.

Про це повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Водночас, за його словами, українські військові там постійно не перебувають, оскільки населений пункт розташований на кордоні із РФ та на лінії бойових дій. 

"Противника було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", - пояснив він.

Тополі Харківської області на мапі. ФОТО: Deepstate / ©
Тополі Харківської області на мапі. ФОТО: Deepstate

Нагадаємо, 11 листопада з'явилося відео, як прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті Тополі на Харківщині, який перебуває у сірій зоні.

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Дата публікації
Перегляди
207
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