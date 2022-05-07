Прикордонники взяли під контроль Харків, але відкинутий від міста ворог, все ще може обстрілювати місто

Прикордонники взяли під контроль Харків, але відкинутий від міста ворог, все ще може обстрілювати місто

Росіяни не відмовляються від планів узяти Харків, а у місті напередодні свят активізувались інформатори та диверсанти.

Російські окупанти все ще дістають своєю артилерією Харків, тож мета контрнаступу - відсунути їх якомога далі, йдеться в ТСН.

Парк Горького - улюблене місце відпочинку харків’ян. Символічні кадри, зафіксовані камерою спостереження - орда рашистів стріляє по дитячих атракціонах, хоча яку стратегічну небезпеку ставлять для Путіна гойдалки та каруселі, незрозуміло. " Харків весь під потенційним ударом повністю" - каже начальник Харківського прикордонного загону Олег Ковальчук.

Відкинути ворожу артилерію від Харкова – саме для того українські військові пішли у контрнаступ, але небезпека повітряних ударів не зникла.

Попри жах та руйнацію Харкова, ситуація навколо міста покращилася. По периметру східного мегаполіса побільшало блок-постів. В'їзд та виїзд відтепер контролюють прикордонники. Насправді це позитивний сигнал, рашистів відкинули від міста. І прикордонникам, які брали участь у боях з росіянами, можна ставити завдання за основним, правоохоронним профілем. "Прикордонники будуть виконувати задачі розвідувальних дій у складі прикордонних нарядів", - пояснюють військові.

Ворог не відмовляється від ідеї захопити Харків. Значить, цим хлопцям є робота – відфільтрувати, не пропустити до міста потенційних інформаторів та диверсантів. "З певних причин не можу назвати вам цифру, але багато затрмано і диверсантів, і коригувальників. Переважно це місцеві Харкова, місцеві люди, які продалися", - каже начальник східного регіонального управління ДПСУ Валерій Вавринюк.

Напередодні свят у Харкові активізувались диверсанти – рашисти не відмовляються від планів на місто

Перед початком контрнаступу ЗСУ в передмісті Харкова боєготовність своїх підлеглих перевірив керівник Державної прикордонної служби. Сергій Дейнеко вважає, настав той самий момент, коли прикордонників теж потрібно озброїти важкою технікою. «Якби Державна прикордонна служба мала на своєму озброєнні важкі міномети, реактивні системи залпового вогню, я впевнений, що ворог не зміг би так швидко просунутись вглиб території України. Сподіваємось, всі ми зробимо висновки, і Державна прикордонна служба отримає нові, більш потужні можливості», - переконаний він.

Прикордонники готуються швидко повернутись на державний кордон, щойно збройники відкинуть окупантів назад до Росії.

Путін розраховував, що Харків буде зустрічати його з квітами, але фатально помилився. Місто, яке вперто дає відсіч окупантам, підтримує своїх справжніх захисників.

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