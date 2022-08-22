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Прикордонники з артилеристами "мінусували" ще одну ворожу ППО на Харківщині (відео)

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Прикордонники з артилеристами "мінусували" ще одну ворожу ППО на Харківщині (відео)

Фото: Державна прикордонна служба України

ЗСУ продовжують захищати Україну та нищити російську техніку та загарбників.

У Харківській області прикордонники з артилеристами знищили ще одну систему протиповітряної оборони (ППО) російських загарбників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.  

Так, під час проведення аеророзвідки з використанням БпЛА прикордонники виявили ворожий засіб ППО. Інформацію та координати цілі бійці Держприкордонслужби одразу передали артилерійському підрозділу ЗСУ. За наданими координатами артилеристами було нанесено вогневе ураження, результатом якого стало знищення техніки противника.

Нагадаємо, українські бійці знищили дорогий російський безпілотник комплексу "Елерон-3СВ" - відео.

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