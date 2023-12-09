Прикордонники з дрона знищили бліндаж і техніку росіян: момент потрапив на відео

Українські прикордонники знищили бліндаж і авто окупантів за допомогою бойового дрону. Момент потрапив на відео.

Вдалим вилітом закінчився черговий політ ударного безпілотника українських прикордонників на Куп'янському напрямку. Бійці бригади "Сталевий кордон" скинули 3 боєприпаси точно на позиції російських загарбників.

Відповідне відео показали у ДПСУ.

За даними ЗСУ, в результаті ураження згорів ворожий бліндаж, а також позашляховик окупантів.

"Так закінчився ще один вдалий виліт ударного дрона аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Куп’янському напрямку. На голови окупантів прикордонники скинули 3 боєприпаси, які спалили ворожий бліндаж і позашляховик", - підписали відео прикордонники.

Захисники з дрона спалили ворожий бліндаж і транспорт: відео

Це вже не перший вдалий політ бойових дронів прикордонників, які активно допомагають сухопутним підрозділам ЗСУ знищувати живу силу і техніку ворога.

Нагадаємо, раніше українські охоронці кордону підняли синьо-жовтий стяг просто під носом росіян — на пункті пропуску "Бударки" на Харківщині., який не працює від 24 лютого 2022 року.

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