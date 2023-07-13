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Прикордонники з мінометів знищили групу окупантів на марші біля Бахмута (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1723
Час на прочитання
1 хв
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Прикордонники з мінометів знищили групу окупантів на марші біля Бахмута (відео)

Фото: ДПСУ

Внаслідок влучного удару було знищено щонайменше 3 окупантів, а ще 4 поранено.

Сили оборони України на Бахмутському напрямку посилюють вогневий вплив на позиції окупантів.

Так, Держприкордонслужба опублікувала відео, як було знищено групу окупантів, що прямували на ротацію.

Зазначається, що прикордонна аеророзвідка виявила рух окупантів лісосмугою. Ворожі піхотинці намагались приховано зайти на позиції для зміни. Проте їхній намір було викрито та скореговано на вказаний маршрут удар мінометних розрахунків прикордонного підрозділу.

Прикордонники-мінометники вдарили влучно – було знищено щонайменше 3 окупантів, а ще 4 поранено.

У звʼязку з втратами живої сили ротацію загарбникам довелось перенести.

Мінометники "накрили" групу окупантів на марші

Мінометники "накрили" групу окупантів на марші

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ мають просування в районі Бахмута.

Також ми розповідали історію 26-річного захисника Бахмута, який важкопоранений повз до своїх замінованим полем.

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Дата публікації
Перегляди
1723
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