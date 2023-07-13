Прикордонники з мінометів знищили групу окупантів на марші біля Бахмута (відео)

Внаслідок влучного удару було знищено щонайменше 3 окупантів, а ще 4 поранено.

Сили оборони України на Бахмутському напрямку посилюють вогневий вплив на позиції окупантів.

Так, Держприкордонслужба опублікувала відео, як було знищено групу окупантів, що прямували на ротацію.

Зазначається, що прикордонна аеророзвідка виявила рух окупантів лісосмугою. Ворожі піхотинці намагались приховано зайти на позиції для зміни. Проте їхній намір було викрито та скореговано на вказаний маршрут удар мінометних розрахунків прикордонного підрозділу.

Прикордонники-мінометники вдарили влучно – було знищено щонайменше 3 окупантів, а ще 4 поранено.

У звʼязку з втратами живої сили ротацію загарбникам довелось перенести.