Прикордонники заперечили затримку у постачанні боєприпасів за контрактами на 23 млрд

У Державній прикордонній службі заявляють, що тему 23 млрд гривень, делегованих Державній прикордонній службі для закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ, продовжують використовувати для маніпуляцій.

Як заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", зараз у ЗМІ перекручується інформація щодо постачання і постачальників, водночас використовуються дані від ДПСУ, отримані і оприлюднені народним депутатом Ярославом Железняком.

Згадуючи відповідь ДПСУ нардепу, Демченко заявив, що вказана там дебіторська заборгованість за державними контрактами, укладеними ДПСУ з постачальником "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. 2024 року, становить 26,5 млрд грн. Власне дебіторська заборгованість — це термін від оплати за продукцію до постачання у визначені контрактом терміни. За його словами, маніпулятивно говорити, що цей термін призвів до дебіторської заборгованості.

"Щодо дебіторської заборгованості у 26,5 млрд грн. Зазначу, що 23 млрд із них — це делегування на закупівлю в кінці листопада 2024 року, оплата за контрактами була здійснена в кінці грудня 2024 року, терміни постачання не вийшли і передбачені впродовж року. Тобто по сумі в 23 млрд грн простроченої дебіторської заборгованості на цей час немає", — каже Демченко.

Він підкреслює, що решта суми дебіторської заборгованості стосується попередніх делегувань на закупівлю і за частиною коштів терміни постачання ще не вийшли. Своєю чергою ДПСУ постійно здійснює контроль за станом погашення дебіторської заборгованості і забезпечує претензійну роботу у разі порушення контрагентами зобов’язань за контрактами.

Демченко нагадав, що, крім делегування закупівлі на 23 млрд 2024 року, Державній прикордонній службі України виділяли також суми на 5,8 млрд та 31,1 млрд. Сукупно це майже 60 млрд грн. Враховуючи дебіторську заборгованість у 26,5 млрд грн, Збройним силам України вже передано закуплених засобів на решту суми.

Крім того, речник прикордонників заявляє про постійний контроль над процесом постачання у межах делегування закупівель для ЗСУ. Він наголошує, що дебіторська заборгованість із порушенням строків виконання із компанією "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не стосується контракту від МОУ на 23 млрд.

"Непоставлена у визначені терміни продукція на суму майже 1,7 млрд грн протермінована на місяць і мала бути поставлена в кінці лютого цього року. Однак це пов’язано з форс-мажорними обставинами, що підтверджено уповноваженими на те органами, передбачено умовами контракту, і які можуть виникати під час виконання контрактів. При цьому, в даному випадку це не стосується постачання боєприпасів, а також до контрактів на суму в 23 млрд грн", — заявив Демченко.

Нагадаємо, у грудні минулого року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони заявила, що планувала використати 23 млрд гривень, які віддали Держприкордонслужбі, на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних сил України.

У зв’язку з цим АОЗ заявила, що змушена звернутися до Міністерства оборони для отримання додаткового фінансування, а також шукати нові можливості для укладання та фінансування вже підготовлених контрактів.

У ДПСУ пояснили, що володіють сертифікатом розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки, а також мають досвід укладання контрактів на постачання боєприпасів. Водночас у Держприкордонслужбі наголосили, що компанія "PHU Lechmar" не має жодних невиконаних контрактів із ДПСУ чи затримок у доставленні товарів.

24 березня 2025 року перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, посилаючись на відповідь ДПСУ, заявив, що компанія, яка мала поставити озброєння через Держприкордонслужбу, не виконала свої зобов’язання на суму 1,7 мільярда гривень у встановлені терміни.