Прикордонники затримали 7 чоловіків та одну жінку з Харківщини, які хотіли незаконно перетнути кордон

Впродовж минулої доби в рамках оперативно-профілактичних заходів "Рубіж - 2022" військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону припинили декілька спроб незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, прикордонники затримали 7 військовозобов’язаних чоловіків та одну жінку. Усі затримані є мешканцями Харківщини, проте затримували їх прикордонники на різних ділянках кордону.

"Одного українця затримав під час спроби подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні прикордонний наряд відділу "Лужанка". Решту спритників військовослужбовці виявили на українсько-румунській ділянці кордону. Трьох зупинили прикордонні наряди відділу "Тячів" – двоє із них шукали мілководдя поблизу селища Солотвино, третій, "озброївшись" рятувальним жилетом, готувався до запливу на околиці Тячева", - йдеться у повідомленні.

Також троє чоловіків та одна жінка із групи порушників, вирішили діставатися до сусідньої Румунії високогір’ям. Затримана жінка назвалася волонтеркою, про те, які саме функції вона виконувала, пояснювати відмовилася. На всіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення.

Нагадаємо, в Україні від початку дії воєнного стану загинуло 11 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон, нехтуючи своєю безпекою.

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