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Прикордонники збили російський штурмовик, який бомбардував Бахмут: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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662
Час на прочитання
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Прикордонники збили російський штурмовик, який бомбардував Бахмут: відео

Цього тижня прикордонники збили вже другий російський літак.

Українські прикордонники в суботу, 11 лютого, збили російський штурмовик Су-25, який бомбардував Бахмут Донецької області. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

"Повітряну ціль, ймовірно штурмовик Су-25, знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Від влучання ракети "пташка" задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили. Упродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 3 лютого військові Нацгвардії "приземлили" черговий ворожий літак. Російський штурмовик Су-25 був знищений у районі Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
662
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