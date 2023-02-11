Прикордонники збили російський штурмовик, який бомбардував Бахмут: відео

Цього тижня прикордонники збили вже другий російський літак.
Українські прикордонники в суботу, 11 лютого, збили російський штурмовик Су-25, який бомбардував Бахмут Донецької області.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"Повітряну ціль, ймовірно штурмовик Су-25, знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Від влучання ракети "пташка" задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили. Упродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 лютого військові Нацгвардії "приземлили" черговий ворожий літак. Російський штурмовик Су-25 був знищений у районі Бахмута.
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