Прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

Прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

Найімовірніше, це був безпілотник "Орлан-10", який виробляється лише у Росії.

У Донецькій області прикордонники Краматорського загону збили ворожий безпілотник, який здійснював розвідку з повітря. Найімовірніше, це був безпілотник "Орлан", який виробляється лише у Росії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні (5 квітня - ред.) на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА. Прикордонники збили його зі стрілецької зброї. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що на півночі Полтавської області силами протиповітряної оборони (ППО) збито дві ворожі ракети.

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