Прикордонники знайшли російський схрон з боєприпасами на Харківщині: що в ньому виявили (фото)

У тайнику знаходилось 13 снарядів до САУ, боєприпаси до танку, а також реактивний снаряд.

Українські прикордонники на деокупованій території Харківщини виявили схрон з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Як зазначається, ворожий склад БК знайшли на деокупованій території Харківщини бійці Краматорського загону. У тайнику знаходилось 13 снарядів до САУ, боєприпаси до танку, а також реактивний снаряд калібру 220 мм для РСЗВ БМ-27 “Ураган”.

“Виявлені боєприпаси передано одній з бригад Сил оборони України для “повернення” попереднім власникам”, - підкреслили в ДПСУ.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в РФ.

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