Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикордонники знищили 30 російських окупантів і двох взяли в полон у Харківській області

Дата публікації
Перегляди
2011
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прикордонники знищили 30 російських окупантів і двох взяли в полон у Харківській області

Фото: Associated Press

У Харківській області під час контрнаступу українські прикордонники знищили 30 російських військових, ще двоє окупантів були взяті в полон.

Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.

Про це повідомили в ДПСУ 11 травня.

У відомстві нагадали, що напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів Харківської області, звідки російські війська з мінометів і ствольної артилерії обстрілювали житлові масиви обласного центру.

У цих боях зведений загін прикордонників завдав окупантам втрат не тільки в живій силі, але і в бронетехніці.

Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 11 травня, російські війська стягнули кілька своїх підрозділів у Харківську область, щоб не дати ЗСУ просуватися до кордону з РФ.

Водночас контрнаступ ЗСУ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти окупантів до російсько-українського кордону.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація