Прикордонники знищили 30 російських окупантів і двох взяли в полон у Харківській області

Прикордонники знищили 30 російських окупантів і двох взяли в полон у Харківській області

У Харківській області під час контрнаступу українські прикордонники знищили 30 російських військових, ще двоє окупантів були взяті в полон.

Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.

Про це повідомили в ДПСУ 11 травня.

У відомстві нагадали, що напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів Харківської області, звідки російські війська з мінометів і ствольної артилерії обстрілювали житлові масиви обласного центру.

У цих боях зведений загін прикордонників завдав окупантам втрат не тільки в живій силі, але і в бронетехніці.

Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 11 травня, російські війська стягнули кілька своїх підрозділів у Харківську область, щоб не дати ЗСУ просуватися до кордону з РФ.

Водночас контрнаступ ЗСУ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти окупантів до російсько-українського кордону.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

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