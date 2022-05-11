Прикордонники знищили 30 російських окупантів і двох взяли в полон у Харківській області

У Харківській області під час контрнаступу українські прикордонники знищили 30 російських військових, ще двоє окупантів були взяті в полон.
Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.
Про це повідомили в ДПСУ 11 травня.
У відомстві нагадали, що напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів Харківської області, звідки російські війська з мінометів і ствольної артилерії обстрілювали житлові масиви обласного центру.
У цих боях зведений загін прикордонників завдав окупантам втрат не тільки в живій силі, але і в бронетехніці.
Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 11 травня, російські війська стягнули кілька своїх підрозділів у Харківську область, щоб не дати ЗСУ просуватися до кордону з РФ.
Водночас контрнаступ ЗСУ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти окупантів до російсько-українського кордону.
Читайте також: