Прикордонники знищили бліндаж з особовим складом окупантів на Донеччині (відео)

Прикордонники знищили особовий склад росіян, який ховався від мінометного обстрілу.

У Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.



Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російських військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників", - йдеться у повідомленні.

На позиції окупантів військові відправили кілька десятків осколково-фугасних мін. Влучним вогнем знищено ворожий бліндаж разом з особовим складом, який укривався у ньому від мінометного обстрілу.

Втрати Росії у війні проти України

Від 24 лютого – початку повномасштабної війни, Росія втратила в Україні майже 75,5 тис. особового складу армії.

Військове керівництво РФ призиває до армії всіх без розбору – хворих, людей з інвалідністю та безліччю хвороб.

Так, у Росії мобілізували чоловіка, який від 2016-го стоїть на обліку через гепатит С.

Як повідомляє британська розвідка, Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки. Розвідники наголошують, що збройні сили РФ вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військовослужбовців, які необхідні для часткової мобілізації.

Експерт Михайло Самусь розповів, що російські окупаційні війська не мають шансів відбити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, тому Росія зараз проводить операцію з виведення своїх військ та виходу з міста.

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