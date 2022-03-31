Прикордонники знищили колону російських окупантів, які хотіли атакувати ЗСУ (фото)

За період повномасштабної війни російські війська атакували цей прикордонний підрозділ майже 40 разів.

Бійці українського прикордонного підрозділу в районі Мар’їнки 30 березня зірвали ворожу спробу прихованої атаки. Прикордонники виявили російську піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ 31 березня.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів. Після цього ворог заліг – навічно", – йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що за період повномасштабного вторгнення Росії її війська атакували згаданий прикордонний підрозділ майже 40 разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками та авіацією.

"Прикордонники разом з побратимами з інших складових сил оборони України мужньо тримають свої позиції та завдають потивнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями навіть спромоглися збити безпілотник рашистів", – повідомили в ДПСУ.

❗️Прикордонники накрили вогнем ворога, який крався до позицій наших побратимів ▪️Учора ввечері бійці прикордонного... Опубліковано Державна прикордонна служба України Четвер, 31 березня 2022 р.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала мережу російських агентів та банду, яка нападала на бійців тероборони.

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