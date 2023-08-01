Прикордонники знищили мінометну позицію росіян на Лиманському напрямку: епічний момент потрапив на відео

Бійці Державної прикордонної служби знищили мінометну позицію російських окупантів на Лиманському напрямку.

Відео епічного моменту показали у ДПСУ.

"На Лиманському напрямку в окупантів "пригорає". Оператори БпЛА прикордонників виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам. За лічені хвилини по ній влучно відпрацювала арта Десантно-штурмових військ. Міномет знищено", - підписали кадри прикордонники.

Прикордонники знищили мінометну позицію росіян на Лиманському напрямку: відео

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як українські військові виявили російську техніку з комплексу "Бук" і за п'ять хвилин знищили її.

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