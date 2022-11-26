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Прикордонники знищили наглядовий пункт окупантів на Донеччині

Прикордонники знищили наглядовий пункт окупантів на Донеччині

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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Прикордонники знищили наглядовий пункт окупантів на Донеччині

Фото: Державна прикордонна служба України

На позиціях також ліквідували двох російських загарбників.

Українські прикордонники-мінометники знищили наглядовий пункт росіян у Донецькій області. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

"Воїни однієї з бригад ЗСУ розвідали розташування спостережного пункту окупантів. Прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами отримала наказ вогневої поразки ворога. Мінометним вогнем було знищено позицію і 2-х окупантів", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, станом на 26 листопада, втрати Росії у війні наближаються до 86 тисяч, ЗСУ за добу ліквідували ще 560 окупантів.

Російські окупаційні війська зазнають великих втрат на Луганщині. Лікарні заповнені пораненими військовими, а морги — загиблими. 

Росіяни перегруповуються з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

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Дата публікації
Перегляди
35
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