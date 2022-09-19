Прикордоння Харківщини обстріляли росіяни, а на деокупованій частині люди підірвалися на мінах: всі деталі

Російські окупанти не лише продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини, а й залишили після втечі чимало мін.

Минулої доби на Харківщині 6 людей підірвались на мінах.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти за 18 вересня обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. У результаті обстрілів військ РФ пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

"На жаль, є постраждалі. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка", - уточнив Синєгубов.

Крім того, після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців.

За даними влади, двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє – в Ізюмському, двоє – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.

"Вкотре закликаю усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування", - наголосив посадовець.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Українські захисники продовжують бити окупантів та завдавати ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, у Харківській області росіяни з танку розстріляли авто з цивільними, є жертви.

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