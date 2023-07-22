Прикордоння Польщі та країн Балтії є спокусливим для РФ: Подоляк - про “вагнерівців” у Білорусі

Гібридна агресія Росії щодо НАТО за допомогою "сірих чоловічків" якнайкраще відповідає стратегії підвищення ставок для тиску на союзників, щоб вплинути на підтримку України, зазначив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що насправді робитимуть "вагнерівці" у Білорусі. Він заявив, що вилазки ДРГ на Київщині справа невдячна, а Сувальський перешийок у прикордонні Польщі та країн Балтії є спокусливим для Росії, зокрема і в контексті тиску на союзників для впливу на підтримку України.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

“Зрозуміло, що найманці "вагнера" не зможуть сидіти без роботи в наметових містечках у Білорусі: для підтримання боєздатності їм потрібні регулярна участь у бойових діях і "солодкі" фінансові потоки”, - зазначив він.

Подоляк додав, що у цьому питанні простір для маневрів у ватажка ПВК “вагнер” Пригожина невеликий.

“Періодичні вилазки ДРГ на півночі Київської області – справа невдячна: український кордон надійно укріплений, цілі туманні, а наші прикордонники лише раді розчохлити зброю. Інша річ – прикордоння Польщі та країн Балтії, зокрема такий спокусливий для росії Сувальський перешийок”, - повідомив радник керівника ОП.

"Гібридна агресія росії щодо НАТО за допомогою "сірих чоловічків" якнайкраще відповідає стратегії підвищення ставок для тиску на союзників, щоб вплинути на підтримку України", - зазначив він.

“Готовність країн НАТО давати відсіч озброєному угрупованню наразі неочевидна, а невизначеність сприймається росією як слабкість і є живильною силою для провокацій. Рішення просте: невідкладне надання Україні зброї для знищення ворога на території України сьогодні буквально забезпечує спокій у Європі. Звичайно, Східна Європа це і так чудово знає. Але що далі інші столиці розташовані від Росії, то частіше іноді доводиться про це нагадувати”, - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, станом на 22 липня у Білорусі перебувають орієнтовно 5 тисяч "вагнерівців". Як зазначили у Держприкордонслужбі, ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними.

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