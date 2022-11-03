Прикордоння Сумщини - знову під ворожим вогнем росіян: в ОВА показали наслідки атаки (фото)

Прильоти були саме по будинках мирних мешканців.

Впродовж поточної доби, 3 листопада, прикордонні території Сумщини знову були під прицільним ворожим вогнем. Внаслідок атаки є пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Також читайте Зеленський зустрівся з президентом Греції в Києві: про що домовилися

"Опівдні росіяни з мінометів гатили по Білопільській громаді. Прильоти були якраз по будинках мирних мешканців. Загалом 30 мін розірвалося на прикордонні. Є руйнування в 6 приватних оселях. У будинку культури наскрізь пробитий дах, вибиті всі вікна. Також осколками від розривів мін пошкодило трактор у місцевому фермерському господарстві", - йдеться в повідомленні посадовця.

Також Живицький опублікував фотографії наслідків російського обстрілу. На фото видно пошкоджені приватні будинки, які пробиті, наче решето, ворожими снарядами. Також під обстріл потрапив будинок культури в одній із громад Сумщини. Щодо постраждалих - невідомо.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Окупаційні війська шістьма ракетами обстріляли Покровськ

В Офісі президента повідомили, що ввечері 3 листопада Росія шістьма ракетами обстріляла місто Покровськ Донецької області. За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, три з них поцілили в школу і ще одна - в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів.

Українська військова розвідка вважає, що ракетний терор Росії триватиме. Мета - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

Життя за 2 км від лінії фронту - село в деокупованій Херсонщині

Читайте також: